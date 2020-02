Genshin Impact, Video Anteprima: l'action RPG ispirato a Breath of the Wild si presenta

Dopo essere stato protagonista alle edizioni 2019 del ChinaJoy e del Tokyo Game Show, Genshin Impact ha attirato su di sé una crescente attenzione da parte della community videoludica.

L'action GDR Open-World, attualmente in sviluppo presso gli studi del team cinese miHoYo ha inizialmente colpito per i rimandi all'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nel tempo, tuttavia, la produzione ha saputo mostrare plurime sfaccettature, capaci di attirare su di sé una certa curiosità. Attualmente privo di una data di lancio specifica, il gioco dovrebbe realizzare un primo esordio sul mercato nel corso della primavera 2020.

Genshin Impact si propone di accompagnare il giocatore nelle lande del continente di Teywat, luogo dalle atmosfere fantasy ed esotiche, costituito complessivamente da sette diverse Città-Stato. Dopo essersi misteriosamente risvegliato in questo strano mondo, il protagonista si metterà sulle tracce dei propri fratelli, dando il via ad un viaggio che lo porterà ad acquisire il controllo di diversi elementi naturali. Nel corso dell'avventura sarà possibile affrontare molteplici avversari, esplorare dungeon ed acquisire il controllo di un vasto cast di personaggi. Tra le caratteristiche di Genshin Impact troviamo inoltre delle dinamiche multiplayer. Per tutti i dettagli, ci lasciamo alla visione della nostra Video Anteprima, disponibile in apertura a questa news.



Atteso su sistemi mobile, PC e PlayStation 4, è stato recentemente confermato che Genshin Impact arriverà anche su Nintendo Switch.