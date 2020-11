Genshin Impact: un video mostra la versione PS5 a 4K e 60fps

Con la pubblicazione dell'aggiornamento alla versione 1.1 di Genshin Impact, il team di sviluppo ha ufficialmente introdotto anche il supporto a PlayStation 5, console di nuova generazione che permette al free to play di girare con molti meno problemi ed in modo più fluido.

Dando un'occhiata ai primi filmati di gameplay pubblicati dai fortunati possessori di PlayStation 5, è evidente come vi sia una notevole differenza in termini prestazionali tra le due console Sony, con PS5 che sembra gestire il gioco a 4K e 60 fotogrammi al secondo. Non sappiamo al momento se questa risoluzione sia nativa o meno e occorrerà attendere delle analisi dettagliate sulle prestazioni del gioco per scoprire maggiori dettagli in merito. Va inoltre precisato che tecnicamente non esiste una versione PlayStation 5 del gioco e l'ultimo aggiornamento permette solo di sbloccare alcuni aspetti come il framerate quando si gioca sulla nuova macchina Sony.

In attesa di scoprire come si comporta il gioco anche nelle fasi più concitate