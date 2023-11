Genshin Impact: il nuovo video musicale è tutto dedicato a Furina

A pochi giorni dal debutto dell'aggiornamento alla versione 4.2 di Genshin Impact, che ha introdotto tante novità ed espanso i contenuti relativi a Fontaine, Hoyoverse ha pubblicato un video musicale dedicato al brano cantato da Furina nelle ultime missioni della storia.

Stiamo parlando ovviamente del brano 'La vaguelette', che nel gioco è cantato da Furina ma a prestare la voce all'Archon Hydro è stata la bravissima Cécilia Cara. Per chi non lo sapesse, si tratta di una cantante ed attrice francese nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Giulietta nel musical francese 'Romeo and Juliet'.

I canali social ufficiali del team di sviluppo di Genshin Impact si sono da poco aggiornati con ben due diversi filmati: il primo mostra la sequenza animata in cui Furina si esibisce nel brano, invece il secondo è un video in live action con protagonista una Cécilia Cara in costume che canta il brano.

Prima di lasciarvi ai due video, che verranno sicuramente apprezzati dagli appassionati del free to play, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato a cinque giochi imperdibili se avete amato Genshin Impact e siete alla ricerca di prodotti simili, che siano essi già disponibili o di prossima uscita.