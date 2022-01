Genshin Impact è il videogioco più twittato del 2021, più di Apex Legends e Ensemble Stars

Genshin Impact è il videogioco più "twittato" del 2021, come riportato dalle classifiche ufficiali di Twitter legate all'anno terminato da pochi giorni. La classifica vede Genshin Impact al primo posto seguito da Apex Legends e Ensemble Stars.

Tra i paesi con il maggior numero di messaggi a tema videogiochi troviamo Giappone, Stati Uniti, Brasile, Filippine, Indonesia e la Corea del Sud mentre l'Europa è in fondo alla Top 10 con Regno Unito e Francia, con l'India a chiudere le prime dieci posizioni.

Giochi più citati su Twitter nel 2021

Genshin Impact (@GenshinImpact)

Apex Legends (@PlayApex)

Ensemble Stars! (@ensemble_stars)

Final Fantasy (@FinalFantasy)

Fate/Grand Order (@fgoproject)

Animal Crossing New Horizons (@animalcrossing)

Knives Out (@game_knives_out)

Minecraft (@minecraft)

Project Sekai (@pj_sekai)

Fortnite (@fortnitegame)

Molto interessante la classifica dei giochi più chiacchierati sulla piattaforma dove troviamo anche Final Fantasy, Animal Crossing New Horizons, Minecraft e Fortnite, oltre a Project Sekai e Knives Out, due giochi molto popolari in Asia insieme a Fate/Grand Order.

In totale sono stati 2.4 miliardi i Tweet legati al mondo gaming nel 2021, a ulteriore conferma di quanto Twitter sia un metodo di comunicazione particolarmente amato dai gamer, dagli sviluppatori e dai publisher. Per quanto riguarda gli eventi invece l'E3 è stato l'argomento più discusso seguito dai The Game Award e dall'Xbox Showcase, penultima posizione per la Gamescom 2021 e ultimo posto per la Summer Game Fest.