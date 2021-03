Genshin Impact, Vishaps and Where to Find Them: come ottenere Primogems gratis

A partire da oggi è disponibile l'ultimo evento a tempo limitato dell'update 1.3 di Genshin Impact, il quale prende il nome di Vishaps and Where to Find Them e permette ai giocatori del free to play di accumulare Primogems gratuitamente e senza fare alcuno sforzo.

L'evento in questione, il quale terminerà tra circa 10 giorni e si concluderà quindi in concomitanza con il la rimozione dal gioco del banner di Hu Tao, consiste in una serie di spedizioni speciali che i giocatori possono sfruttare per ottenere ogni giorno un massimo di 70 Primogems. Per poter iniziare ad accumulare la valuta di gioco utile per sbloccare nuovi personaggi e magari provare la fortuna proprio nel banner di Hu Tao, dovete viaggiare fino a Liyue, l'enorme città a sud della mappa. Una volta raggiunto l'obiettivo, andate a parlare con Katheryne e selezionate l'opzione di dialogo "Dispatch character on expedition", ovvero quella solita che permette di spedire i propri eroi in missioni a tempo. Questa volta, però, nella schermata relativa alle spedizioni è presente anche la scheda Vishaps and Where to Find Them, ovvero quella legata all'evento. Effettuate l'accesso alla scheda in questione e selezionate una delle varie spedizioni contrassegnate da una lettera. A differenza delle classiche spedizioni, in questo caso occorre selezionare più eroi per aumentare il valore "Bonus Reward Chance", grazie al quale si possono ottenere oltre alle Primogems anche delle risorse per il potenziamento di armi ed eroi. La lettera su ogni spedizione sta ad indicare il numero di Primogems in palio e la durata dell'attività: quelle con la lettera S durano 12 ore e ricompensano il giocatore con 20 Primogems, invece quelle con la lettera B permettono di ottenere solo 10 Primogems ma si possono completare relativamente in fretta. Il nostro consiglio è quello di puntare alle missioni con le ricompense maggiori, dal momento che ogni giocatore può completarne solo 4 ogni giorno.

Va precisato che possono partecipare all'evento solo i giocatori che hanno raggiunto l'Adventurer Rank 20 e hanno accesso al porto di Liyue. Vi ricordiamo inoltre che i personaggi utilizzati nelle spedizioni non vengono bloccati temporaneamente e possono essere utilizzati senza alcun tipo di limitazione nel gioco.

