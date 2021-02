Genshin Impact, Wish Upon a Lantern: Primogems, Mora e risorse gratis nel nuovo evento

Arrivano con costanza nuovi mini-eventi di Genshin Impact legati al Capodanno Cinese e da questo pomeriggio è possibile accumulare gratuitamente un gran numero di Primogems e risorse di vario tipo partecipando a Wish Upon a Lantern, evento legato ad un sito web.

Per poter partecipare all'evento dovete innanzitutto aver raggiunto l'Adventurer Rank 10 in Genshin Impact. A questo punto visitate il sito ufficiale, effettuate l'accesso con il vostro account PC o smartphone (Android o iOS) e cliccate sul tasto in basso con su scritto "View Quests": apparirà così un elenco di piccoli compiti da svolgere per ottenere dei tentativi extra per lanciare delle lanterne ed ottenere le ricompense. Nel caso degli obiettivi che richiedono la condivisione di un post sui social non occorre completare l'operazione, ma basta cliccarci sopra e poi chiudere la finestra perché il sistema consideri la sfida completata. Portati a termine i semplici obiettivi, cliccate sul tasto blu "Release Lantern" tante volte quante sono le lanterne rimanenti per ottenere i premi casuali.

Come partecipare a Wish Upon a Lantern su PS4 e PS5

Se giocate su una console Sony, non è possibile visitare il sito da un dispositivo esterno e l'accesso al portale va effettuato obbligatoriamente tramite il gioco. Nella casella di posta in game troverete un messaggio contenente un link diretto al sito di Wish Upon a Lantern e attraverso il quale potete svolgere tutti i passaggi citati poco sopra. A questo proposito, gli sviluppatori invitano i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 a non eliminare il messaggio dalla casella di posta in game, poiché in tal caso non sarà più possibile prendere parte all'evento e ottenere le ricompense gratuite.

Come riscattare le ricompense

Per poter ottenere tutti i premi contenuti nelle lanterne lanciate non dovete far altro che consultare il menu della posta in gioco, all'interno del quale troverete tanti messaggi quanti sono i premi riscattati. Vi ricordiamo inoltre che fino al prossimo 25 febbraio 2021 sarà possibile ogni giorno accedere al sito ufficiale dell'evento per completare nuove sfide e ottenere altri premi gratis.

