Genshin Impact x Amazon Prime Gaming: disponibili ora nuove ricompense gratis

In attesa di scoprire quale sarà infine il destino della versione Nintendo Switch di Genshin Impact, i giocatori del free to play possono approfittare di una partnership tra il titolo e Amazon.

Il colosso dell'e-commerce ha infatti reso disponibile un nuovo omaggio a tema Genshin Impact per tutti gli utenti abbonati ad Amazon Prime. Nell'ambito del servizio Amazon Prime Gaming, è infatti ora possibile riscattare il secondo Bundle Prime di Genshin Impact. Nello specifico, il pacchetto offerto in omaggio ai clienti Amazon Prime include i seguenti contenuti:

1 Resina fragile ;

; 4 Minerali di potenziamento mistico ;

; 40.000 Mora;

Un bottino utile per proseguire il proprio viaggio all'interno del continente di Teyvat, che resterà disponibile sino al prossimo 18 gennaio 2023. Una volta ottenuto il codice omaggio, è sufficiente avviare Genshin Impact per procedere con il riscatto dei contenuti. Per portare a temine l'operazione, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Aprire il menu Paimon (collocato nell'angolo in alto a sinistra della schermata);

Aprire il menu delle impostazioni;

Selezionare le diciture Account, Riscatta codice, Riscatta ora;

Una volta completata la procedura, gli oggetti offerti dal Bundle Prime Gaming saranno consegnati al Viaggiatore tramiteRicordiamo che la partnership tra Amazon e Genshin Impact proporrà un, con pubblicazione entro il maggio 2023. I giocatori che riscatteranno 4 o più drop saranno ricompensati con un ulteriore premio personalizzato.