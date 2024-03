Genshin Impact x Discovery Channel: anche Kit Harington è coinvolto nel documentario

A poche ore dal debutto della versione 4.5 di Genshin Impact, Hoyoverse ha annunciato un'importante collaborazione con Discovery Channel, grazie alla quale sono in arrivo tante iniziative.

Esploratori della natura di Teyvat, questo è il nome della collaborazione fra il noto free to play e la rete televisiva, consiste in una serie di iniziative diverse che si pongono l'obiettivo si sensibilizzare gli utenti su una varietà di habitat naturali fragili e suscitare ammirazione per la bellezza della natura. Al centro della collaborazione troviamo un documentario, già disponibile su YouTube, che vede la partecipazione di numerosi personaggi famosi come Kit Harington (l'attore noto per aver interpretato Jon Snow in Game of Thrones), Lily Cole, Max Djenohan, Kate Humble e Ed Stafford. Ovviamente arriverà anche un evento in game, durante il quale i giocatori di Genshin Impact dovranno completare alcuni obiettivi per ottenere Primogems gratis e decorazioni per la Serenitea Pot.

In aggiunta, fra il 29 ed il 30 marzo sarà possibile prendere parte ad una vendita di beneficenza offline che si terrà a Roma, presso il Centro Commerciale Aura di Viale di Valle Aurelia 30. In occasione dell'evento, verranno venduti oggetti il cui ricavato sarà devoluto a Cool Earth, ente per la preservazione della foresta pluviale.

Prima di lasciarvi al documentario, vi ricordiamo che Arlecchino arriverà in Genshin Impact con l'update 4.6.

