Genshin Impact X Horizon: svelata la data d'uscita degli update 2.2 e 2.3

Con il sorprendente annuncio della collaborazione tra Sony PlayStation e Genshin Impact per portare nel gioco un'arma e un personaggio a tema Horizon Zero Dawn/Forbidden West sono arrivati anche degli interessanti dettagli riguardanti i prossimi aggiornamenti del free to play miHoYo.

Sui canali social ufficiali della software house sono infatti stati comunicati i metodi attraverso i quali i giocatori dell'open world potranno accaparrarsi Aloy gratuitamente e, grazie ad essi, è possibile conoscere con esattezza quando potremo mettere le mani sugli aggiornamenti alle versioni 2.2 e 2.3. Stando alle dichiarazioni del team di sviluppo, la manutenzione che precederà l'arrivo dell'update 2.2 inizierà nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2021, invece quella per l'aggiornamento 2.3 si terrà tra il 23 e il 24 novembre 2021. Va precisato che non si hanno al momento informazioni precise sulla patch 2.1, la quale dovrebbe fare il proprio debutto tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre.

In attesa di scoprire anche quali saranno le novità in termini di contenuti di tali versioni del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come attivare il cross save su PS4, PS5, PC e mobile in Genshin Impact 2.0.