Genshin Impact x Horizon, update 2.1: Aloy combatte nel nuovo trailer, sarà gratis

Si è appena conclusa la diretta dedicata al pubblico orientale durante la quale sono state svelate tutte le novità dell'update 2.1 di Genshin Impact, il quale si prepara a ricevere un altro corposo aggiornamento. A chiudere l'evento è stato un breve trailer di presentazione di Aloy, protagonista di Horizon Zero Dawn e Forbidden West.

Il filmato in questione permette finalmente di vedere in azione il personaggio al di fuori dei leak e di osservare da vicino non solo le sue abilità basate sull'elemento Cryo, ma anche il suo particolare arco. Vi ricordiamo infatti che sia Aloy che la sua arma potranno essere sbloccati gratuitamente da tutti i giocatori del free to play. Gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno accaparrarsi l'eroe 5 Stelle e il suo equipaggiamento nel corso dell'update 2.1, invece tutti gli altri dovranno attendere l'arrivo dell'aggiornamento alla versione 2.2 nel mese di ottobre 2021.

Prima di lasciarvi al filmato dedicato ad Aloy e alle sue abilità di ghiaccio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su Baal, Kokomi, la pesca e le altre novità dell'update 2.1 di Genshin Impact, durante il quale ci sarà anche un evento celebrativo del primo anniversario.