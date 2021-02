Genshin Impact X KFC: in arrivo la collaborazione con la celebre catena

Sembra che Genshin Impact, il free to play targato MiHoYo, stia per ricevere un'inaspettata collaborazione grazie alla quale i giocatori potranno ricevere numerose ricompense gratuite.

Parliamo di KFC, la famosissima catena di fast food, i cui negozi stanno per vendere i propri prodotti all'interno di confezioni a tema Genshin Impact nelle quali i giocatori troveranno degli esclusivi codici utili per riscattare contenuti in game. Come possiamo vedere nell'immagine promozionale trapelata online nelle ultime ore e con protagonisti Diluc e Noelle in abiti da cameriere, tra le ricompense che si potranno ottenere acquistando prodotti presso i KFC troviamo un set di ali rosse che potranno essere applicate a qualsiasi personaggio presente nel gioco ed essere utilizzate come deltaplano per sorvolare i cieli di Tevyat. Non è ancora chiaro quali siano le altre ricompense della collaborazione, ma è probabile che i codici dati in regalo permettano anche di ricevere risorse quali i manuali per potenziare i personaggi, i cristalli per potenziare le armi e i mora. Attualmente la collaborazione sembra essere in arrivo esclusivamente in territorio asiatico e non sappiamo se qualcosa del genere sia prevista anche in Europa ed America.

Prima di lasciarvi all'immagine pubblicitaria della collaborazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come ottenere 900 Primogems gratis in Genshin Impact grazie all'evento Lantern Rite Tales.