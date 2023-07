Genshin Impact x PS Plus, contenuti gratis per gli abbonati: il regalo su PS4 e PS5

Oltre alla possibilità di riscattare Primogems gratis con il codice di luglio di Genshin Impact, gli appassionati del titolo MiHoYo abbonati a PlayStation Plus possono beneficiare di una ulteriore iniziativa promozionale.

Sin da ora, gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 iscritti al servizio possono infatti riscattare da PlayStation Store uno speciale pacchetto di contenuti legati al free to play. L'omaggio offerto da Sony e MiHoYo include una interessante selezione di materiali e oggetti in-game, da sfruttare per proseguire la propria avventura all'interno del mondo di Genshin Impact. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli sui contenuti inclusi nel pacchetto.



Vantaggi esclusivi PlayStation Plus per Genshin Impact

Ingegno dell'eroe: 20 unità;

Minerale di potenziamento mistico: 15 unità;

Mora: 50.000 unità;

Resina fragile: 2 unità;

L'offerta riservata alla community di- sia Essential, Premium o Extra - resterà attiva per un periodo di tempo limitato, con scadenza in programma per il prossimo. Di seguito, trovate il link dal quale procedere con il download gratuito della selezione di contenuti legati all'action RPG.In chiusura, ricordiamo che di recente il team di sviluppo ha alzato il sipario sui nuovi personaggi in arrivo nella versione 4.0 del free to play, con un trailer di Genshin Impact dedicato a Fontaine e Arlecchino