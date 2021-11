Genshin Impact x Twitch: arriva l'evento speciale Adventurers' Guild

Mentre i giocatori possono mettersi alla prova con la quest segreta di Kito e Kina in Genshin Impact, il team di sviluppo del free to play annuncia un nuovo evento speciale in arrivo nell'Action RPG.

Grazie ad una nuova collaborazione con Twitch, MiHoYo ha infatti in programma l'organizzazione dell'evento "Adventurers' Guild on Twitch". Con l'avvio di quest'ultimo in programma per il prossimo giovedì 25 novembre, l'evento si protrarrà sino al successivo martedì 8 dicembre. Nel corso di questo arco di tempo, i Viaggiatori avranno la possibilità di conquistarsi alcuni bonus speciali sostenendo diversi streamer durante dirette dedicate al titolo.

Realizzando l'accesso al proprio account Twitch, i giocatori di Genshin Impact dovranno raggiungere uno dei canali che hanno aderito all'iniziativa di MiHoYo, il cui elenco completo sarà diffuso il prossimo 24 novembre. Durante l'evento, sostenere gli streamer con l'acquisto di due mesi di abbonamento di Livello 1 consentirà di ricevere un codice per riscattare alcuni bonus in-game. Tra questi ultimi, spicca uno speciale deltaplano esclusivo, battezzato "Wings of Feasting". In aggiunta, il medesimo codice, utilizzabile solo dopo il raggiungimento di un Adventure Rank di almeno 10, consentirà di ottenere anche 30.000 Mora, un Jade Parcels, due Tonkotsu Ramen e due Sautéed Matsutake.



Ai fini dell'evento, si specifica, non saranno ritenuti validi gli abbonamenti sottoscritti tramite Amazon Prime. In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che MiHoYo ha presentato i primi codici per ottenere 300 Primogems gratis con Genshi Impact 2.3.