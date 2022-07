Genshin Impact: Yae Miko affascinante in questo cosplay di Josette

Ormai è passato più di un anno e mezzo da quando Genshin Impact è stato immesso sul mercato. Quasi due anni per il videogioco free to play con acquisti in game dello studio cinese MiHoYo che ha appassionato tutti. Teyvat si è arricchita con vari personaggi e, nel corso del tempo, lo studio ne ha aggiunti altri creando più varietà nei gruppi.

A rotazione, ad eccezione della regione di Sumeru appena aggiunta in Genshin Impact, Studio MiHoYo ha dato fondo alla propria creatività per inserire figure dalle tre aree principali, ovvero Mondstadt, Liyue e Inazuma. Abbiamo quindi personaggi molto diversi tra loro a ogni giro di update, e ogni volta che si tratta di inserire qualcuno di Inazuma ci si ritrova sempre con un individuo palesemente ispirato al folklore giapponese.

Si può tornare ad esempio al 16 febbraio 2022, appena sei mesi fa, quando in Genshin Impact fu inserita Yae Miko, la sacerdotessa dall'aspetto floreale. Elettrizzante nel gioco ed è elettrizzante anche fuori: la sua Vision diventa reale grazie al cosplay di Yae Miko realizzato da Josette, disponibile in basso. Vestita proprio come una sacerdotessa giapponese, con il suo abito bianco e rosso, ha dei capelli che ricordano il colore dei sakura, i famosi petali di ciliegio. Un aspetto giapponese ma che folgora.



E a proposito di folgorazioni, ecco un cosplay di Raiden Shogun elettrizzante.