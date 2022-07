Genshin Impact: Yae Miko incanta in questo cosplay floreale

Teyvat è un continente vasto e ancora tutto da scoprire. Studio MiHoYo non ha ancora presentato ai suoi videogiocatori tutto il mondo, che ha ancora margini di ampliamento. Tra le zone invece già presenti c'è Inazuma, che già dal suo logo - composto da un torii e altri elementi taoisti - si pone come la versione del Giappone di Genshin Impact.

Tanti alberi in fiore, in particolare ciliegi, pagode e un sistema feudatario con uno shogun che ricorda fin troppo il Giappone feudale. Ci sono svariate attività da svolgere, spesso collegate a organizzazioni di vario tipo. Ad esempio, in questo paese di Genshin Impact c'è la Yae Publishing House, presieduta da Yae Miko.

Proprio lei è anche un personaggio giocabile di Genshin Impact con un inizio travagliato. Introdotta a febbraio 2022, ora la manager di questa casa di pubblicazione e gestore del tempio Grand Narukami è diventato un personaggio capace di affascinare il pubblico. Yashafluff ha proposto un cosplay di Yae Miko sotto alcuni petali di un albero, facendosi fotografare nella natura che di certo aggiunge sia colore che capacità di incantare chi la osserva.

Spostandoci invece di regione, a Mondstadt, ecco un cosplay dell'astrologa Mona Megistus.