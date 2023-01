Genshin Impact: YaoYao gratis, skin di Ayaka e Capodanno Cinese, le novità dell'update 3.4

Si è appena conclusa la diretta streaming dedicata al reveal della versione 3.4 di Genshin Impact, il prossimo aggiornamento gratuito che aggiungerà nuovi personaggi e contenuti inediti che terranno impegnati i giocatori per le prossime settimane.

La prima novità consiste nell'introduzione di due personaggi già noti agli appassionati del free to play targato Hoyoverse. Una delle new entry è la piccola YaoYao, una ragazzina nativa di Liyue legata all'elemento Dendro e in grado di affrontare i suoi avversari tramite l'ausilio di una lancia. Il secondo eroe introdotto nella versione 3.4 è Alhaitham, il possente spadaccino proveniente da Sumeru, anch'esso appartenente all'elemento Dendro e protagonista del nuovo capitolo dell'Archon Quest, in arrivo sempre con il prossimo update. Sempre a proposito di personaggi, il primo banner a tempo proporrà due personaggio 5 Stelle, ovvero Alhaitham e Xiao, ai quali verrà affiancato un tris di eroi 4 Stelle tra i quali troveremo la nuova arrivata YaoYao. Nella seconda fase dell'aggiornamento vedremo invece due rerun, visto che saranno nuovamente disponibili Hu Tao (5 Stelle, Pyro) e Yelan (5 Stelle, Cryo).

Passando ai nuovi contenuti, la versione 3.4 introdurrà un'altra porzione di Sumeru chiamata Deserto di Hadramaverth, le cui dimensioni sono paragonabili a quelle della mappa introdotta con l'update 3.1. All'interno della nuova area si potrà affrontare il boss Setekh Wenut, una sorta di serpente del deserto che probabilmente lascerà cadere i materiali di potenziamento dei prossimi eroi.

Non mancheranno inoltre nuovi eventi come il Festival delle lanterne, ovvero il Capodanno Cinese. Durante queste festività, si potranno completare attività a tempo che ricompenseranno il giocatore con tante Primogems e materiali per il potenziamento di armi e personaggi. In aggiunta, l'evento permetterà di ottenere un eroe gratis a scelta tra i 4 Stelle provenienti da Liyue e, tra questi, troveremo anche YaoYao.

La scelta dovrà avvenire tra i seguenti personaggi:

Beidou

Chongyun

Ningguang

Yunjin

Yanfei

Yaoyao

Xiangling

Xingqiu

Xinyan

Come se non bastasse, l'aggiornamento segna anche l'arrivo di nuove skin per Ayaka e Lisa, che si aggiungono all'elenco di personaggi personalizzabili dal punto di vista estetico. Come al solito, la skin di Lisa sarà gratis con l'evento e quella di Ayaka si potrà acquistare nel negozio.

In attesa del 18 gennaio 2023, data in cui arriverà il prossimo update, potete correre a riscattare i codici di gennaio di Genshin Impact utili per ottenere 300 Primogems gratis.