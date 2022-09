Genshin Impact: Yelan è la regina dell'acqua in questo cosplay di Hana Bunny

A dominare la scena del mondo del cosplay degli ultimi anni è Genshin Impact, i cui personaggi hanno fatto letteralmente innamorare la community. A prendere vita questa volta è Yelan, celebrata dall'ultima impresa della bella cosplayer Hana Bunny.

Pubblicato nel 2020 e a oggi disponibile al download gratuito sulla quasi totalità delle piattaforme, compresa PlayStation 5, il gatcha action RPG open world sviluppato dalla software house cinese miHoYo ha attirato su di se i riflettori anche per via del suo cast di protagoniste. Tra queste, una delle più amate e bramate dai fan è Yelan, introdotta con la versione 2.7 di Genshin Impact.

A vestire i panni di Yelan è la cosplayer Hana Bunny, che sul suo profilo Instagram ufficiale @hana.bunny_bunny conta 1.7 miliardi di follower. In questo cosplay di Yelan, la modella professionista è pressoché perfetta. Il bustino di colore nero-azzurro da lei indossato replica in maniera fedelissima quello di Yelan e non mancano nemmeno le minuzie più piccole, come i bracciali al polso o i pendenti situati sul collo e sul fianco sinistro. Proprio come fa Yelan, sulle spalle della modella californiana è poggiata la giacca bianca della protagonista. Questo cosplay non si distingue solamente per la fattura dell'abito, ma anche per la fedeltà della posa e per l'estrema somiglianza con il personaggio. Sebbene Genshin Impact 3.0 abbia accolto Sumeru, Yelan è ancora tra i membri del cast più apprezzati.

Yelan è un personaggio di rarità 5 stelle che sfrutta l'elemento Hydro, perfetto sia in combattimento che per potenziare i propri compagni di squadra attivi quando non è sul campo di battaglia. Se avete apprezzato questo lavoro di Hana Bunny, vi lasciamo al cosplay di La Signora di Genshin Impact.