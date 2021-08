Genshin Impact, Yoimiya in azione: frecce esplosive e fuochi d'artificio nel nuovo trailer

Dopo aver presentato la nuova combattente in un primo trailer dedicato a Yoimiya, il team di Genshin Impact offre un ulteriore assaggio dell'atteso personaggio.

Direttamente in apertura a questa news, è infatti possibile visionare un nuovo video interamente dedicato alla Regina dell'Estate, pronta a celebrare la stagione dei grandi festival orientali. Il trailer pone l'accento sullo stile di combattimento di Yoimiya, che vede l'eroina specializzata nell'utilizzo di arco e frecce. Elemento dominante nell'animo della combattente è però il fuoco: non sorprende perciò l'amore del personaggio per i fuochi d'artificio, che si traduce sul campo di battaglia in una grande passione per le frecce esplosive!

Per aggiungere la combattente al proprio party, i giocatori di Genshin Impact non dovranno attendere molto. A partire da domani, martedì 10 agosto, troverà infatti spazio in-game il banner di Yoimiya. La community dell'Action RPG gratuito avranno dunque una nuova chance per introdurre il personaggio di classe Pyro e di livello Cinque Stelle nel proprio team. L'arciera resterà protagonista del banner per un periodo di tempo abbastanza lungo, con la scadenza del contenuto fissata al prossimo 31 agosto.

Oltre a Yoimiya, il titolo di MiHoYo, lo ricordiamo, ospiterà presto anche il debutto di Aloy, protagonista di Horizon: Zero Dawn e del futuro Horizon: Forbidden West.