Genshin Impact: Yoimiya in un cosplay semplice della russa Grusha

Il 10 agosto di quest'anno, in piena estate, Genshin Impact ha portato ai videogiocatori un nuovo aggiornamento. Il 2.0 ha portato con sé l'arciera di fuoco Yoimiya, adatta per la stagione estiva orientale con tanti fuochi d'artificio e uno stile palesemente nipponico. Il personaggio ha riscontrato problemi, ma ha comunque uno zoccolo duro di fan.

Proprio per questo ancora oggi Yoimiya è molto rappresentata al di fuori di Genshin Impact. L'arciera pyro è stata incarnata da diverse cosplayer che hanno deciso di proporla con la giacchetta rossa e le bende sul corpo come si usava qualche secolo fa. Una delle ultime che vi abbiamo presentato è stata la Yoimiya nel cosplay di Miih, ma non è certo finita qui.

Negli scorsi giorni, la cosplayer russa Grusha, molto famosa su Instagram e non solo, ha proposto al pubblico proprio un cosplay sull'arciera di Genshin Impact. Stavolta però l'abito è molto più semplice e, facendosi accompagnare da un'ambientazione molto giapponese tra fiori, tatami e porte di legno, si presenta con un cosplay di Yoimiya Naganohara con solo le bende, tatuaggi floreali rossi sul corpo e le forcine molto decorate per acconciare i capelli biondi. Anche senza usare le abilità del personaggio, Grusha riesce a proporre così un cosplay che incendia.