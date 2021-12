Genshin Impact: Yoimiya da fuochi d'artificio nel cosplay splendido di Nanaho

Il Giappone ha una grande tradizione fuochista, con i tanti festival estivi dove vengono messi in mostra i fuochi d'artificio. Il personaggio di Genshin Impact Yoimiya si basa anche su questo: l'arciera, di palese ispirazione nipponica sia per nome che per abito, è l'attuale proprietaria del Naganohara Fireworks.

Un personaggio del genere non poteva non avere quindi un'affinità con l'elemento pyro, e all'inizio si pensava che potesse fare concorrenza a vari personaggi di Genshin Impact, proponendo così la costruzione di nuovi gruppi. Non è stato così dato che secondo alcuni videogiocatori Yoimiya ha qualche problema di bilanciamento, ma rimane comunque un personaggio molto chiacchierato e soprattutto molto rappresentato in rete.

Ha infatti molto appeal e lo si vede nei tanti cosplay a tema Yoimiya che vengono proposti sui vari social. Instagram, Reddit e anche Twitter sono pieni di versioni più o meno fedeli dell'arciera pyro. Molti di questi scatti vengono anche dal Giappone, come non manca di ricordare la cosplayer Nanaho in vari tweet. I suoi cosplay di Yoimiya con i fuochi d'artificio ma anche immersa in atmosfere tranquille mettono bene in luce le caratteristiche del personaggio di Genshin Impact.

