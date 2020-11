Genshin Impact: Zhongli si scatena nel nuovo trailer

Genshin Impact si prepara ad accogliere il secondo banner a tempo dell'aggiornamento 1.1, che ha visto per le sue prime due settimane di vita un banner dedicato a Childe. Per celebrare l'arrivo di Zhongli, MiHoYo ha pubblicato un nuovo trailer che ci svela tutte le sue abilità.

A partire da domani, martedì 1 dicembre 2020, alle ore 18:00 non sarà infatti più possibile investire i propri Primogems per provare ad ottenere Childe e il banner in questione verrà sostituito da un altro che permetterà di ottenere un altro personaggio molto atteso dai fan: Zhongli. Per chi non lo sapesse, si tratta di un eroe 5 Stelle di tipo Geo armato di lancia e in grado di evocare un grosso meteorite sui nemici utilizzando l'abilità suprema. Se in questo banner ci saranno elevate probabilità di trovare Zhongli quando si parla di eroi 5 Stelle, per quello che riguarda i personaggi 4 Stelle aumenteranno le probabilità di trovare "Blazing Riff" Xinyan (Fuoco), "Wolf Boy" Razor (Elettro) e "Frozen Ardor" Chongyun (Ghiaccio). Se volete scoprire tutte le abilità del nuovo personaggio, non possiamo che suggerirvi di dare uno sguardo al trailer che trovate in apertura.

Vi ricordiamo che Zhongli sarà disponibile fino al prossimo 22 dicembre 2020 e avrete quindi circa tre settimane per tentare la sorte ed ottenere gli eroi citati sopra. Se siete curiosi di scoprire i dettagli sugli altri personaggi, non dimenticate di vedere il trailer di Xinyan in Genshin Impact.