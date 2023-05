Genshin Impact: dall'arco gratis all'arrivo di Kirara, tutte le novità della versione 3.7

Fontaine è sempre più vicina e in attesa che Hoyoverse pubblichi il grosso aggiornamento che porterà Genshin Impact alla versione 3.0, i giocatori del free to play dovranno prima attendere quelli che sono a tutti gli effetti due update di transizione.

Uno di questi è appena arrivato e porta con sé un nuovo personaggio e tanti eventi. Scopriamo tutte le novità dell’aggiornamento 3.7.

Kirara e le tante rerun

Come accade ogni volta che si avvicina una nuova regione di Teyvat, i personaggi degli update iniziano a scarseggiare e con la 3.7 di Genshin Impact troviamo solo un nuovo eroe sbloccabile. Stiamo parlando di Kirara, una nekomata (una sorta di ibrido tra uomo e gatto) che lavora come corriere e tiene particolarmente alla puntualità. Si tratta di un 4 Stelle Dendro che utilizza una spada per combattere, sebbene le sue combo prevedano pochi fendenti con la lama e tanti attacchi corpo a corpo in cui l’eroina sfrutta le sue doti atletiche e gli affilati artigli da felino.

L’abilità elementale di Kirara prende il nome di Calcio Miaoteoritico ed è la classica abilità il cui effetto varia in base alla modalità d’attivazione. La pressione singola del tasto fa sì che la nostra gattina possa infliggere danni Dentro ad area e creare uno scudo la cui efficacia è direttamente proporzionale ai punti salute massimi del personaggio. Tenendo premuto il tasto della skill, invece, Kirara si trasforma in un Nekopacco che si muove molto velocemente, danneggia chiunque incontri e, con l’ulteriore pressione del tasto, infligge Dendro DMG a chiunque si trovi nei paraggi. Il tripudio elementale di questo nuovo personaggio è la Spedizione a Sorpresa, che consiste nell’esplosione di un pacco che infligge danni Dendro ad area e genera un bel po’ di Cardamomi di erba gatta, elementi che scoppiano al contatto con i bersagli oppure dopo qualche secondo dall’attivazione dell’abilità. Questo nuovo eroe potrebbe anche avere una certa utilità nel farming di alcuni oggetti, poiché la passiva Passo del gatto furtivo fa sì che la sua presenza nel party renda difficile essere individuati dagli animali in giro per la mappa. Se volete accumulare grosse quantità di carne o pollame, potrebbe trattarsi del personaggio che fa al caso vostro.

A tal proposito, è possibile sbloccare Kirara nella prima fase della versione 3.7 di Genshin Impact, dal momento che fa parte dei 4 Stelle del banner attualmente disponibile al fianco di Chongyun e Yun Jin. Per quello che riguarda invece i 5 Stelle, i giocatori possono provare ad ottenere Yae Miko oppure Yoimiya. Fra circa tre settimane si passerà alla fase due e, in questo caso, i personaggi 5 Stelle protagonisti dei banner saranno Kaedehara Kazuha e Alhaitham.

Eventi e armi gratis

Passando alle novità in termini di contenuti, dobbiamo segnalare che l’unica reale aggiunta della versione 3.7 di Genshin Impact risiede nella quest ‘Capitolo del Carassius Auratus: Atto II’, grazie alla quale il Viaggiatore farà un breve viaggio in quel di Sumeru con una compagna d’eccezione, ovvero Yoimiya. Ad eccezione della missione, quindi, non troviamo aggiunte di rilievo al bestiario, alla mappa o alle modalità che non siano l’Invokazione del Genio. Sì, perché gli sviluppatori hanno deciso di concentrare buona parte della loro attenzione sul gioco a base di carte collezionabili, al quale sono state dedicate svariate novità. Oltre all’aggiunta di nuove carte legate agli Archon, nella 3.7 troviamo anche modalità inedite sia per la componente PvE che per quella PvP del gioco di carte, senza considerare che è il protagonista assoluto di un importante evento a tempo limitato che accompagnerà i giocatori per tutta la prima fase dell’aggiornamento. Stiamo parlando di ‘A duello! Inokatore Inviktus’, che è incentrato su un importante torneo al quale prendono parte giocatori da tutta Tevyat. Uno degli aspetti più interessanti dell’evento è la presenza di Charlotte, una reporter che viene direttamente da Fontaine e che, con tutta probabilità, sarà uno dei personaggi 4 Stelle che potremo sbloccare nella regione ispirata alla Francia. Tra una partita e l’altra al gioco di carte, gli utenti potranno prendere parte alle varie attività secondarie dell’evento, i cui mini-giochi permetteranno di ottenere Primogems, materiali e un arco 4 Stelle chiamato Becco d’Ibis, in grado di potenziare temporaneamente la maestria elementale con i colpi caricati. All’inizio del prossimo mese verrà invece dato il via a ‘Invokazione del Genio Modalità Battaglia Fervente: Formazione Tattica’, un altro evento che ruota intorno alle carte e che prevede partite in cui i giocatori non hanno il controllo sul mazzo, visto che vanno utilizzati gli elementi di un deck casuale.

Sempre il prossimo mese, i giocatori di Genshin Impact potranno sbizzarrirsi con il ritorno di ‘Evento Ingegno Divino: Capitolo del Collezionista’. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta del particolare evento a tempo limitato in cui si potranno sia completare attività create ad hoc dagli sviluppatori che quelle realizzate da altri utenti tramite un editor che, come visto nella diretta streaming dedicata all’update 3.7, presenta strumenti ancora più complessi con cui creare le mappe. Questa volta sarà possibile forgiare esperienze legate a tre diverse modalità: quelle in cui occorre raccogliere oggetti, quelle in stile tower defense e quelle basate sul combattimento. Chi desidera invece eventi incentrati sul combattimento puro dovrà attendere qualche settimana in più, quando verranno messi a disposizione Feast of the Departed Warriors e Trials Hypothesis: il primo è il classico set di missioni con avversari di difficoltà crescente ed il secondo il già noto mix tra fotografia e scontri corpo a corpo.

A chiudere il cerchio delle novità troviamo poi l’aggiunta di Kaveh alla modalità Hangout, che permette di divertirsi in alcune attività secondarie con una selezione di personaggi e sbloccare anche qualche Primogem.

Insomma, le aggiunte non sono tantissime ma vi sono numerosi modi per accumulare Primogems gratis (a tal proposito, non dimenticate di riscattare il nuovo codice di maggio 2023), fondamentali per chi vuole prepararsi all’ondata di personaggi che invaderà il gioco con l’uscita di Fontaine, che potrebbe essere fissata tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.