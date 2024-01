Genshin Impact: dall'eroe 4 Stelle gratis alla skin di Ganyu, le novità dell'update 4.4

Si è appena conclusa la trasmissione Twitch dedicata al reveal della versione 4.4 di Genshin Impact, in arrivo tra pochi giorni. Scopriamo quali sono le principali novità del prossimo aggiornamento del gioco gratuito.

Si parte subito da banner a tempo, con quello della prima fase che farà la gioia di tutti gli utenti che vogliono accaparrarsi almeno la C0 dei nuovi personaggi. Al centro del primo banner troviamo infatti Xianyun (5 Stelle) e Gaming (4 Stelle). Ad affiancare il personaggio più raro troviamo la rerun di Nahida, mentre gli altri 4 Stelle del rate-up verranno svelati in prossimità del lancio dell'aggiornamento. Per quel che riguarda invece la seconda fase, ci sarà un banner doppio con Xiao e Yae Miko, due 5 Stelle molto amati dal pubblico.

Passando invece ai nuovi contenuti, l'aggiornamento introdurrà una nuova porzione della mappa e un boss inedito, il Solitary Suanni: si tratta di uno splendido ed elegante quadrupede azzurro dalle dimensioni considerevoli che probabilmente permetterà di ottenere materiali per il potenziamento dei nuovi personaggi.

Al centro dell'update vi è il ritorno del Lantern Rite, l'evento dedicato al Capodanno Cinese che corrisponde anche al periodo dell'anno con le ricompense più interessanti. Oltre alla miriade di eventi con Primogems gratis ed altre ricompense, gli utenti potranno ottenere un eroe 4 Stelle gratis a scelta tra una corposa selezione che include persino Gaming.

Come se non bastasse, l'update 4.4 introduce ben tre diversi costumi per i personaggi. Questa volta i fortunati sono Xingqiu, Shenhe e Ganyu. Come avrete già intuito, la skin Bamboo Rain di Xingqiu si può ottenere gratuitamente nel corso dell'aggiornamento, invece le altre due andranno acquistate nel negozio.



L'aggiornamento sarà disponibile dal 31 gennaio 2024 su tutte le piattaforme. Nel frattempo, avete già riscattato le 300 Primogems gratis con i codici di gennaio 2024 di Genshin Impact?