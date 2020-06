Geoff Keighley ha un messaggio per i giocatori: 'Exclusive World Premiere'

Rimasta orfana dell'edizione 2020 dell'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles, la community videoludica sta comunque vivendo un'estate entusiasmante, che ci sta accompagnando verso il sempre più imminente debutto della nuova generazione di console.

Ad arricchire e animare il calendario di questi mesi troviamo anche Geoff Keighley, attivamente impegnato nell'offrire una cornice comune ai molteplici eventi digitali che si stanno susseguendo in queste settimane. Il giornalista canadese creatore dei The Game Awards ha a tale scopo lanciato l'iniziativa Summer Game Fest, nell'ambito della quale stanno giungendo diversi nuovi annunci, tra i quali non possiamo non ricordare la presentazione della Tech Demo dell'Unreal Engine 5.

Ora, sembra che qualche ulteriore novità succosa sia in dirittura di arrivo: a suggerirlo è lo stesso Geoff Keighley, tramite un misterioso messaggio indirizzato ai giocatori. Direttamente dal proprio account Twitter, è giunto il breve ma intrigante audio che potete trovare in calce a questa news. Al suo interno, il giornalista videoludico dichiara: "Ciao a tutti, è Geoff Keighley che vi parla. Ho solo una cosa da dirvi: Exclusive World Premiere". Chiunque abbia visionato una qualsiasi edizione dei The Game Awards conoscerà bene la dicitura, con la quale si anticipa l'annuncio di un titolo completamente inedito: quale sorpresa ci attenderà nel corso della giornata?



Tra gli appuntamenti di giovedì 18 giugno, lo ricordiamo, Everyeye seguirà in diretta l'EA Play Live 2020 e il gameplay streaming di Baldur's Gate 3.