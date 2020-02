Geoff Keighley salta l'E3 2020: lo show E3 Coliseum non ci sarà

Mancano ancora molti mesi all'E3 2020, edizione che con tutta probabilità verrà resa ancor più memorabile del solito dalla presenza dei giochi per PlayStation 5 e Xbox Series X, ma è già emersa un'informazione molto importante.

Stando a quanto è possibile leggere sul suo profilo Twitter personale, Geoff Keighley - uno dei giornalisti più noti del settore, oltre che organizzatore dei Game Awards - non sarà presente all'E3 2020. Di conseguenza, non condurrà l'E3 Coliseum, contenitore che da diversi anni ci accompagna per tutta la durata della fiera con interviste e approfondimenti sui giochi e le console presenti.

A tal proposito, Keighley ha dichiarato: "Considerato ciò che è stato comunicato riguardo all''E3 fino ad oggi, non mi sentirei a mio agio a partecipare quest'anno". L'ESA (Entertainment Software Association) e l'organizzazione dell'E3 sono finite nell'occhio del ciclone per essersi lasciate sfuggire i dati personali di migliaia di giornalisti e media partner. Come se non bastasse, lo scorso mercoledì sono anche state trafugate informazioni sugli sviluppatori che parteciperanno all'E3 2020. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, Sony non parteciperà alla kermesse californiana.

Rispondendo ai suoi fan sui social, Keighley ha specificato che sarà regolarmente presente alla Gamescom 2020 di agosto per condurre la trasmissione Opening Night Live.