Geoff Keighley sta giocando a un titolo che non può mostrare: sarà forse Death Stranding?

Geoff Keighley è tornato a stuzzicare la curiosità degli utenti, dichiarando di essersi messo a giocare con un titolo misterioso che ancora non può essere mostrato al pubblico. Dato il suo rapporto di amicizia con Hideo Kojima, il patron dei Game Awards si sta forse riferendo a Death Stranding?

Come potete vedere in calce alla notizia, Geoff Keighley ha pubblicato una nuova foto scattata dal "punto di vista del controller", immagine in cui viene immortalato il volto del giornalista mentre si trova alle prese con il misterioso gioco in questione. Lo scatto, naturalmente, non può fornirci alcuna anticipazione sul titolo, dal momento che quest'ultimo non può ancora essere mostrato in forma giocabile al pubblico.

A questo punto la domanda sorge spontanea: a cosa stava giocando Geoff Keighley? Si tratta forse di un titolo non ancora annunciato, o forse di una produzione che ancora deve essere mostrata per la prima volta in forma giocabile? Considerando i buoni rapporti che intercorrono tra Keighley e Kojima, con il celebre director giapponese che ha fatto la sua comparsa anche agli ultimi Game Awards, il pensiero non può che ricadere su Death Stranding.

Intanto ricordiamo che lo stesso Geoff Keighley tornerà ad ospitare il suo Coliseum all'E3 2018: magari durante la fiera di Los Angeles conosceremo l'identità del gioco misterioso?