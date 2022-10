George Martin non ha tempo di giocare a Elden Ring, sta finendo The Winds of Winter

Georg R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, è stato ospite della nuova puntata di The Late Show with Stephen Colbert, uno dei Late Show più seguiti negli Stati Uniti. In questa occasione il celebre scrittore ha parlato anche di Elden Ring.

In realtà ne ha parlato poco, perché Martin ha dichiarato di non avere tempo per giocare a Elden Ring dal momento che è impegnato nella scrittura di The Winds of Winter, il suo nuovo attesissimo romanzo che arriva a oltre dieci anni di distanza dal precedente A Dance with Dragons, uscito nel 2011. Negli ultimi anni Martin è diventato un personaggio "Pop" ed ha collaborato e supervisionato i lavori su Il Trono di Spade e House of the Dragon, serie TV targate HBO basate sull'universo da lui creato.

Non è un mistero che Martin abbia poi collaborato con FromSoftware e Hidekata Miyazaki alla produzione di Elden Ring, a lui si devono varie idee legate a nomi dei personaggi e delle ambientazioni, nonché al design delle aree e di alcuni mostri, inoltre l'autore ha scritto anche parte della trama insieme allo stesso Miyazaki. Elden Ring è uno dei videogiochi più venduti del 2022 e probabile candidato al titolo di Game of the Year.