George R.R. Martin è coinvolto nello sviluppo di Elden Ring Shadow of the Erdtree?

Dopo una paziente attesa ora sappiamo quando esce Elden Ring Shadow of the Erdtree, ambiziosa espansione di Elden Ring che promette di ampliarne anche la lore. A tal proposito, lo scrittore George R.R. Martin è stato coinvolto anche nello sviluppo del DLC oppure il suo lavoro si è limitato solo al gioco base?

A dare una risposta al quesito è stato il director Hidetaka Miyazaki nel corso di un'intervista con Famitsu, lasciando intendere che l'acclamato autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (da cui è stata poi tratta la celebre serie tv de Il Trono di Spade) stavolta non ha avuto un ruolo attivo nello sviluppo di Shadow of the Erdtree. Martin non ha scritto nessuno nuovo contenuto per la narrativa del DLC di Elden Ring, e dunque il suo è un coinvolgimento indiretto considerato che Shadow of the Erdtree si basa sempre sulla lore che ha contribuito a creare per l'avventura principale.

"Il mondo e la storia di Shadow of the Erdtree si basano sulla mitologia che Martin ha scritto per il gioco principale e su cui è stato creato tutto. Più precisamente, quanto creato per l'espansione è una parte di quanto è già stato creato per il gioco base basato sulla lore da lui immaginata. Non c'è stato dunque nessun lavoro aggiuntivo pensato appositamente per il DLC", spiega Miyazaki. Insomma, Martin non è coinvolto nella creazione di Shadow of the Erdtree, ma le sue idee e la sua lore originale saranno comunque l'essenza dell'attesissima espansione.

FromSoftware ha inoltre già confermato che Elden Ring Shadow of the Erdtree avrà boss opzionali ardui quanto Malenia, promettendo così sfide assai impegnative per tutti gli appassionati dell'acclamato kolossal.