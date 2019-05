George R.R. Martin e From Software: emergono nuovi dettagli sul gioco!

La serie TV Il Trono di Spade si è ufficialmente conclusa (su Everyeye.it trovate la recensione dell'ultima puntata di Game of Thrones) e Geoerge R.R. Martin esce allo scoperto con un post sul proprio blog ufficiale, nel quale afferma tra le altre cose di "aver lavorato come consulente per un videogioco".

Nello specifico, lo scrittore riporta alcune delle sue attività degli ultimi tempi, tra cui (riportiamo testualmente) "I’ve consulted on a video game out of Japan". Gematsu ha contattato una fonte apparentemente molto vicina a From Software (società mai citata da Martin nel suo post) la quale ha confermato che il progetto esiste ed è noto con il nome in codice GR (acronimo il cui significato non è noto).

Il gioco è in fase di sviluppo da oltre tre anni, la fonte parla di un prodotto Open World e viene menzionata la possibilità di cavalcare i cavalli. Il progetto frutto della collaborazione tra Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin sarà pubblicato da Bandai Namco, il reveal è fissato per l'E3 2019 durante la conferenza Microsoft, in maniera simile a quanto avvenuto lo scorso anno per Sekiro Shadows Die Twice, sempre di From Software.

Al momento, tuttavia, niente è stato confermato e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, in attesa di conferme o smentite.