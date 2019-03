George R.R. Martin sta lavorando al nuovo gioco di From Software?

Secondo un rumor diffuso da Liam Robertson (insider e giornalista piuttosto quotato) From Software non si è seduta sugli allori dopo Sekiro Shadows Die Twice e sta già lavorando ad un nuovo progetto di grande profilo...

A quanto pare, il gioco in questione non avrebbe nulla a che vedere con il genere Souls e non sarebbe neanche il tanto rumoreggiato nuovo episodio di Armored Core: From Software sembra essere al lavoro su una produzione Open World pubblicata da Bandai Namco, che vede la collaborazione di George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, romanzo che ha dato vita al romanzo Il Gioco del Trono, da cui è tratta la serie TV Il Trono di Spade.

Al momento si tratta solamente di voci di corridoio ma Robertson si dice sicuro delle sue fonti, le quali parlano di "un gioco Open World con la possibilità di esplorare vari regni" con un protagonista destinato a crescere e acquisire nuovi abilità mettendo fuori gioco i sovrani delle varie terre.

Il gioco potrebbe essere annunciato all'E3 2019 ma non è chiaro se il lancio sia previsto per quest'anno oppure per il 2020, anche le piattaforme di destinazione non sono attualmente note...