George Russell ora è più forte di Charles Leclerc in F1 22: i nuovi rating

Rinfrancati dalla pausa estiva, i venti uomini più veloci del mondo si apprestano a riprendere la lotta per il Mondiale di Formula 1. In attesa del via del Gran Premio del Belgio, che si disputerà ancora una volta a Spa-Francorchamps, i ragazzi di Codemasters hanno aggiornato le valutazioni dei piloti virtuali di F1 22.

Tenendo conto delle prestazioni esibite nella prima parte del campionato, in occasione del lancio della Patch 1.09 di F1 22 gli sviluppatori inglesi - con il supporto di David Croft, Alex Jacques e Anthony Davidson - hanno ritoccato i rating generali di dodici piloti, alcuni verso l'alto, altri verso il basso.

Ad aver ottenuto un miglioramento sono stati Max Verstappen (da 94 a 95), George Russel (da 90 a 92), Carlos Sainz Jr. (da 87 a 88), Daniel Ricciardo (da 83 a 84), Mick Schumacher (da 77 a 79) e Zhou Guanyu (da 70 a 75). Penalizzati, invece, Charles Leclerc (da 92 a 91), Valtteri Bottas (da 88 a 86), Esteban Ocon (da 83 a 82), Pierre Gasly (da 84 a 82), Yuki Tsunoda (da 78 a 76) e Nicholas Latifi (da 70 a 69).

Le modifiche ai rating hanno inevitabilmente cambiato la faccia di questa particolare classifica, con Leclerc superato da George Russell e dunque buttato fuori dal podio, che è ora formato da Verstappen (95), Hamilton (94) e appunto Russell (92). Potete consultare la lista delle valutazioni di F1 22 a questo indirizzo, dove sono indicati nel dettaglio anche i parametrici di Esperienza, Destrezza, Riflessi e Ritmo (il "predestinato" ha guadagnato esperienza, ma ha perso riflessi e ritmo).

Qui invece trovate tutti i ritocchi applicati dalla Patch 1.09 di F1 22, alla quale ha fatto seguito l'implementazione del cross-play in Partita amichevole e Carriera per 2 giocatori.