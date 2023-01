Geralt e Ciri combattono insieme in questo cosplay di The Witcher 3

Con il recente aggiornamento next-gen di The Witcher 3 l'utenza ha avuto modo di tornare a immergersi a piedi nudi nell'ultima, meravigliosa avventura Geralt di Rivia. Lo Strigo non è però da solo nel suo viaggio. Al suo fianco c'è anche la giovane Cirilla di Cintra.

Sebbene il doppiatore di Geralt abbia criticato la serie TV di The Witcher, che nella quarta stagione dirà addio a Henry Cavill, la produzione Netflix ha accresciuto notevolmente la popolarità del franchise. La saga di videogiochi gode dunque di una nuova, grande fetta di utenza incuriosita dalle vicende di Geralt, in attesa poi che CD Projekt RED cominci la nuova saga di The Witcher con Polaris.

Riecco dunque Geralt, accompagnato per l'occasione dalla sua allieva prediletta Ciri. Il Lupo Bianco e la Leoncina di Cintra hanno combattuto assieme come Witcher, ossia cacciatori di mostri professionisti che proteggono i regni del fantastico mondo ideato da Andrzej Sapkowski.

In questo cosplay di coppia di Geralt e Ciri da The Witcher 3 vediamo i due protagonisti combattere proteggendosi le spalle a vicenda, Geralt sfruttando la sua potenza e la sua esperienza, e Ciri con la sua incredibile velocità d'esecuzione. Nei pressi di un villaggio rurale, l'ultimo scontro dei due witcher è già cominciato. Autori di questa fantastica interpretazione sono i modelli Natalie Cosplay e Vanya Kurdrup.