Geralt di The Witcher potrebbe entrare a far parte del roster di SoulCalibur 6?

Marcin Momot, Community Manager di, ha pubblicato un Tweet nel quale sembra svelare la possibile comparsa diin un gioco in arrivo nel 2018, non appartenente in alcun modo alla serie

"Cosa ne direste se Geralt fosse pronto per uscire dal mondo di The Witcher e fare la sua comparsa in uno dei prossimi giochi in arrivo quest'anno?" queste le parole riportate nel Tweet che potete torvare in calce alla notizia.

Sebbene non ci siano indizi precisi in merito, nei commenti c'è chi ha ipotizzato che il gioco in questione possa essere SoulCalibur VI, considerando i buoni rapporti che intercorrono tra CD Projekt RED e Bandai Namco, distributore di The Witcher, The Witcher 2 Assassins of Kings e The Witcher 3 Wild Hunt.

Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite, ricordiamo che SoulCalibur VI è atteso per la fine dell'anno su PC, Xbox One e PlayStation 4.