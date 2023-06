Geshin Impact: un cosplay di Alhaitham pronto alla Fase 2 dell'update 3.7

Genshin Impact 3.7 ha portato i giocatori a fare la conoscenza di Kirara, un nuovo personaggio a 4 stelle che controlla l'elemento Dendro. Passata qualche settimana dal suo debutto, il titolo free to play sviluppato da MiHoYo è già pronto a passare oltre.

La Fase 2 di Genshin Impact 3.7 porterà l'utenza verso il banner del 5 stelle Alhaitham, un altro personaggio dendro che allieterà l'attesa che ci separa dall'arrivo della nuova regione Fontaine. Alhaitham è lo scriba dell'Akademiya di Sumeru, dotato di un'intelligenza e di un talento fuori da comune. Egli è una persona capace, che mantiene un profilo basso e che vive libero dagli occhi inquisitori della popolazione di Sumeru. Proprio per questo viene percepito come una persona misteriosa e dai secondi fini. Queste accuse trovano diniego per sua stessa ammissione. In quanto scriba dell'Akademiya, Alhaitham agisce osservando fedelmente il suo ruolo. Non partecipa alle riunioni e quando la sua presenza è richiesta si limita a prendere appunti. Nonostante ciò, è spesso assente dal suo ufficio. Nessuno conosce i suoi spostamenti e le persone non possono far altro che lasciare i propri documenti sulla sua scrivania.

In questo cosplay di Alhaitham da Genshin Impact ritroviamo lo scriba in posa, con indosso il suo abito che lascia intravedere il fisico tonico e asciutto. Ad aver condiviso l'interpretazione che trovate in calce all'articolo è il cosplayer italiano Icedtsuki.