Geshin Impact: il brano Oceanide riletto e reinterpretato da Sethu e Jiz

In coincidenza della Milan Games Week & Cartoomics, il cantante Sethu ha presentato Oceanide, un brano dai toni punk dedicato a Genshin Impact con cui l'interprete di 'Cause Perse' presentata in occasione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo esprime la sua passione per i videogiochi.

La cover-tributo di Sethu al kolossal gratuito di miHoYo e alle sue inconfondibili atmosfere s'accompagna a un energico video pubblicato su YouTube, con dei momenti live chitarra-voce che vedono collaborare il cantante originario di Savona con il fratello gemello Jiz, alternandosi nelle evocative animazioni del gioco per dare vita a un mix anime-punk d'effetto.

Da grande appassionato di anime, manga e videogiochi, Sethu decide quindi di pescare a piene mani dalle atmosfere e dal comparto artistico di Genshin Impact con Oceanide, un grano riproposto in una versione innovativa e personale che sconfina nel punk.

Prima di lasciarvi ai commenti, e ovviamente al videoclip di Sethu e Jiz con la loro reinterpretazione e rilettura di Oceanide, vi ricordiamo che Genshin Impact è riuscito a ritagliarsi uno spazio tra i 5 candidati alle Finali del Player's Voice Award, il 'GOTY della community' dei The Game Awards 2023 che si terranno il 7 dicembre.