Get Packed: il gioco cooperativo esclusivo per Google Stadia si presenta in trailer

Nel corso dello Stadia Connect del 6 giugno, Google ha scelto di dedicare ampio spazio alla line-up di giochi di cui potrà godere Google Stadia. Tra questi, troviamo Get Packed.

Il titolo è sviluppato da Moonshine Studios, software house con sede nel Regno Unito, e pubblicato da Coatsink. Get Packed presenta un forte focus sulla propria natura cooperativa, con una modalità co-op disponibile sia in locale sia online, per un massimo complessivo di quattro giocatori. Caratterizzato da una "fisica assurda", il gioco si presenta in un trailer dai toni leggeri ed ironici. Come da tradizione, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione! Cosa ve ne pare?

Get Packed esordirà in esclusiva su Google Stadia nel corso del 2020: ad ora non è stata indicata una data di pubblicazione precisa. Accanto a questa produzione, molti altri giochi supporteranno la nuova piattaforma dedicata al gioco in streaming di Google. Nel corso dello Stadia Connect è stata presentata una prime line-up di giochi per Google Stadia. Inoltre, la conferenza di Casa Google ha ospitato il reveal ufficiale del nuovo capitolo di Baldur's Gate, presentato tramite la pubblicazione del primo trailer di Baldur's Gate 3, sviluppato dal team di Larian.