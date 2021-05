GetsuFumaDen Undying Moon: l'action roguevania di Konami arriva su Steam in Early Access

A un mese esatto dall'annuncio di GetsuFumaDen Undying Moon al Nintendo Indie World, Konami conferma l'avvenuta apertura della fase in Accesso Anticipato della versione PC di questo ambizioso action roguevania sviluppato da GuruGuru.

L'ultimo progetto edito da Konami Digital Entertainment è perciò disponibile su Steam al prezzo di 24,99 euro. La versione Early Access aprirà le porte dell'universo dark fantasy di questo titolo a coloro che desiderano interpretare da subito Getsu Fuma, un capo clan chiamato a compiere un lungo viaggio per sconfiggere le forze del male che minacciano di distruggere il suo popolo.

La missione affidata a questo impavido guerriero, però, non sarà delle più semplici: i nemici che dovrà fronteggiare provengono infatti da uno squarcio dimensionale che conduce direttamente all'Inferno. L'unica speranza di salvezza per l'umanità sarà perciò quella di aiutare Getsu Fuma a sigillare una volta per tutte la porta che collega il mondo dei vivi da quello dei demoni Yokai.

Per saperne di più sull'ultimo action in salsa roguelike di GuruGuru, sulle pagine di Everyeye.it trovate lo speciale a firma di Giulia Martino con l'anteprima di GetsuFumaDen Undying Moon.