Getsufumaden Undying Moon, un action con stile da vendere: lo abbiamo provato!

Abbiamo provato la versione in Accesso Anticipato su Steam di Getsufumaden: Undying Moon, un action roguelike prodotto da Konami e sviluppato da Guguguru, che ci ha stregati con un uno stile grafico notevole. Ecco le nostre impressioni.

Disponibile all'acquisto in Early Access al prezzo di 24,99 euro, Getsufumaden: Undying Moon unisce intense meccaniche roguelite hack and slash e un oscuro mondo fantasy, dipinto mediante l'arte tradizionale giapponese. Nei panni del protagonista Getsu Fuma, leader e guardiano prescelto del regno dei vivi, avete a disposizione l'ampio arsenale e i poteri sovrannaturali del clan Getsu, che si rivelano degli indispensabili alleati nella discesa verso le profondità dell'Inferno per estirpare la radice del cataclisma: dopo 1.000 anni, Ryukotsuki si è risvegliato e ha scatenato l'intero inferno sul mondo.

Nel provare la versione in Accesso Anticipato di questo promettente roguelike action in due dimensioni (sei livelli, tutti contraddistinti da una grande varietà nelle ambientazioni e generati proceduralmente), la nostra Giulia Martino è rimasta affascinata dallo stile visivo, ma ha anche riscontrato alcune problematiche che necessitano di essere limate prima del lancio definitivo del gioco. Ne saprete di più guardando la Video Anteprima in apertura di notizia o leggendo il resoconto della prova di GetsuFumaDen: Undying Moon. Il gioco, ricordiamo, è atteso anche su Nintendo Switch.