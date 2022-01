GetsuFumaDen Undying Moon presto su PlayStation e Xbox: lo suggerisce il rating brasiliano

L'opera d'arte in movimento GetsuFumaDen Undying Moon sarebbe ormai in procinto di arrivare su console PlayStation e Xbox: a lanciare l'anticipazione è la rating board brasiliana con la classificazione, appunto, delle versioni PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S dell'originale roguelike di Konami.

Disponibile dal 13 maggio 2021 in Accesso Anticipato su Steam, l'ambizioso roguevania 2D vecchio stile sviluppato da GuruGuru sotto l'egida di Konami Digital Entertainment vedrà la luce in versione completa su PC e Nintendo Switch nel corso del 2022.

A giudicare da quanto suggerito dal rating brasiliano, da qui ai prossimi mesi dovremmo assistere all'approdo di GetsuFumaDen Undying Moon anche sugli store digitali delle piattaforme Sony e Microsoft, per la gioia dei fan del genere. L'ente sudamericano non fornisce ulteriori indicazioni sulle tempistiche di lancio, o tantomeno sull'ipotesi che sta circolando sui social (pur senza essere supportata da alcuna prova) del possibile arrivo day one su PlayStation Plus o Xbox Game Pass.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che GetsuFumaDen immerge gli appassionati in una dimensione dark fantasy ricreata nello stile artistico delle opere Ukiyo-e, all'interno con scenari fortemente ispirati al folklore nipponico sui demoni Yokai e gli Inferi. Il nostro compito è quello di interpretare Getsu Fuma, un guerriero chiamato a sconfiggere le forze del male prima che le orde demoniache invadano il regno dei vivi. Se volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo ad ammirare la nostra video prova di GetsuFumaDen Undiying Moon.