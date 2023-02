Qualcuno ha gettato 100 mila dollari di carte di Magic The Gathering in una discarica

Lo scorso fine settimana un utente di Reddit noto come LATIN0 ha raccontato una singolare storia che ha stupito e al tempo stesso inorridito migliaia di fan di Magic The Gathering, uno dei giochi di carte collezionabili più famosi del mondo.

Mentre si trovava nella discarica del suo paese, in Texas, per gettare della spazzatura assieme ad un collega, l'utente ha intravisto qualcosa di davvero insolito: ben sei bancali ricolmi di scatole e confezioni di Magic: The Gathering. Incuriosito dal ritrovamento, si è avvicinato alla merce, l'ha esaminata e ha scattato delle fotografie senza tuttavia ben comprendere la natura di ciò che stava immortalando. Difatti, non essendo autorizzato a prelevare alcunché dalla discarica, è tornato a casa a mani vuote, mentre il suo collega, più temerario, ha prelevato un pacchetto che ha poi consegnato nelle mani del figlio.

Quando ha condiviso gli scatti su Reddit, ha capito: il macabro spettacolo ha inorridito migliaia di utenti, i più esperti dei quali hanno calcolato in circa 100.000 dollari il valore delle carte abbandonate, chissà da chi, nella discarica. Una stima che tra l'altro risulta essere conservativa, poiché quelle confezioni - un mix di set come Secret Lair, Modern Horizons 2 e Unfinity - potevano potenzialmente contenere anche carte molto pregiate, in grado di portare il valore complessivo fino a 250 mila dollari. Qualcuno ha consigliato a LATIN0 di tornare sul posto e di arraffare tutto l'arraffabile, ma i pallet erano già andati distrutti sotto il peso dei bulldozer e degli altri rifiuti ammassati sopra.

Ma cosa ci facevano tutte quelle confezioni abbandonate nella discarica? Ci sono diverse teorie al riguardo: secondo qualcuno, erano scarti di magazzino di qualche grosso rivenditore, per altri invece erano confezioni non reclamate e dunque abbandonate da un corriere. Il più tranquillo di tutti è sembrato essere proprio LATIN0: "Non sono arrabbiato per non aver preso le scatole, però avrei voluto sapere quanto valevano quando le ho viste a terra. Conoscevo Magic The Gathering solo grazie a qualche post che ho visto su Reddit nel corso degli anni. Tornerò normalmente al lavoro come chiunque altro". Qui trovate altre foto e diversi video del cimitero delle carte di Magic: The Gathering.