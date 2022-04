Gex Jr: trapela una demo per PS1 del gioco mai annunciato e cancellato

La serie Gex ha riscosso un discreto successo nella seconda metà degli anni '90, dando vita ad una trilogia che include l'originale Gex, il sequel Gex 2 Enter the Gecko e il capitolo conclusivo Gex 3 Deep Cover Gecko. A quanto pare però Crystal Dynamics aveva ben altri piani in mente per il futuro della saga...

Su Archive.org è infatti stato caricato un video che mostra una demo di Gex Jr, gioco mai annunciato e presumibilmente cancellato per sempre. La demo in questione è datata 25 gennaio 2001, il gioco a quanto pare era in sviluppo per la prima PlayStation ma purtroppo non sappiamo altro a riguardo.

Gex Jr aveva per protagonista, a giudicare dal video e ovviamente dal titolo, una versione più giovane dl celebre geco, possiamo ipotizzare la natura reboot del gioco, piuttosto che un vero e proprio Gex 4. Non conosciamo i motivi della cancellazione del progetto e nessuna delle parti coinvolte nello sviluppo ha ancora commentato la demo trapelata in queste ore.

Nel 2015 si è parlato di un ritorno di Gex come parte del programma Square Enix Collective ma nulla si è concretizzato in questi anni, nelle scorse settimane però Square Enix ha rinnovato il marchio Gex in Giappone ed Europa... qualcosa si muove?