Gex, Tombi, Clock Tower...ma perché niente remaster di Tomb Raider?

Nel corso della diretta streaming Limited Run Saves E3 di Limited Run sono stati numerosi gli annunci relativi a vecchie glorie pronte a essere rimasterizzate. Tra queste, anche la Gex Trilogy, dagli stessi autori di Tomb Raider, che però da anni non si pronunciano circa la possibilità di riproporre in HD le vecchie avventure di Lara Croft.

La community, complice anche quest'ennesima occasione, non può fare a meno di chiedersi come mai. Per quale motivo non vengono riproposte in HD, magari con qualche miglioria tecnica e alla qualità della vita (come i salvataggi automatici) le iconiche avventure di Lara Croft?

Se si pensa che la remaster Gex Trilogy vede coinvolto proprio lo studio di Crystal Dynamics, lo stesso team di sviluppo dietro Tomb Raider, la domanda sorge spontanea. Secondo alcuni, la decisione di abbandonare i remaster HD delle prime avventure di Lara, precisamente da Tomb Raider 1 a Tomb Raider 6, coincide con la politica di progressivo allontanamento dall'immagine classica dell'archeologa.

Per altri, invece, si tratta di una questione prettamente tecnica. Molti commentatori, infatti, sostengono che il vecchio sistema a blocchi con cui erano strutturati i primi Tomb Raider si presta molto poco a qualsivoglia miglioria e il gameplay, per quanto molto caratteristico di quei giochi, è sostanzialmente impossibile da svecchiare per gli standard moderni.

Voi cosa ne pensate? La community di Tomb Raider è già piuttosto spaccata dopo la suddivisione tra Lara Croft classica Vs Lara Croft survivor, ma forse riproporre le vecchie avventure di Lara potrebbe essere un'utile mossa di mercato per valutare il gradimento del pubblico verso i canoni più classici della serie, radici utili da cui partire per il prossimo Tomb Raider attualmente in sviluppo.