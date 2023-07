Gex Trilogy annunciato: il geco antropomorfo torna su PlayStation, Xbox, Switch e PC

Il Limited Run Games Showcase 2023 ha fatto la felicità dei videogiocatori più vecchietti ripescando diverse IP molto in voga negli anni '90 per riportarle sulle piattaforme di gioco moderne. Oltre a Tombi e Clock Tower, è in arrivo anche Gex Trilogy!

Gex Trilogy, come il nome lascia chiaramente intendere, è una raccolta comprendente i tre capitoli della trilogia platform sviluppata da Crystal Dynamics, i quali rappresentano una parodia della cultura televisiva dell'epoca. Parliamo, nello specifico, di:

Gex , platform bidimensionale pubblicato per la prima nell'aprile del 1995 su 3DO (sfortunata console sulla quale ha venduto ben 1 milione di unità) e successivamente giunto anche su PlayStation, SEGA Saturn e PC Windows;

, platform bidimensionale pubblicato per la prima nell'aprile del 1995 su 3DO (sfortunata console sulla quale ha venduto ben 1 milione di unità) e successivamente giunto anche su PlayStation, SEGA Saturn e PC Windows; Gex: Enter the Gecko , platform tridimensionale uscito nel 1998 su PlayStation, Nintendo 64 e PC Windows (e in versione bidimensionale su Game Boy Color);

, platform tridimensionale uscito nel 1998 su PlayStation, Nintendo 64 e PC Windows (e in versione bidimensionale su Game Boy Color); Gex 3: Deep Cover Gecko, platform tridimensionale lanciato nel 1999 su PlayStation e Nintendo 64 (e in versione bidimensionale su Game Boy Color).

La raccolta è attualmente priva di una finestra di lancio, ma Limited Run Games, che ha ottenuto i giochi in originali in licenza da Square Enix, ha assicurato che arriverà su, anche in edizione fisica come tutti i suoi giochi. Tutti e tre i titoli gireranno sul, un development tool proprietario di Limited Run che consente ai contenuti legacy di girare sulle piattaforme moderne per ottenere una seconda chance. In attesa di saperne di più, godetevi il trailer dell'annuncio in apertura di notizia e venite con noi alla riscoperta di Gex