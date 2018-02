Gfinity e Microsoft hanno grandi piani per il Forza Racing Championship 2018

L'anno scorso Gfinity (famosa piattaforma statunitense dedicata all'organizzazione di eventi esport) ha assunto il ruolo di partner ufficiale del circuito competitivo di, il

Ora è arrivata l'ufficializzazione: Microsoft ha esteso la partnership con l'organizzatore del torneo per tutto il 2018. Gfinity, in questo senso, gestirà tutte le operazioni della Lega di Forza per l'intera stagione 2018, comprese le qualificazioni online e qualsiasi evento organizzato in locale. Questo includerà anche i playoff giocati live sia a Seattle che a Città del Messico, i quali vedranno i giocatori sfidarsi per il montepremi di 75.000 dollari.

Neville Upton, Chief Executive di Gfinity, ha sottolineato l'estensione della collaborazione con Microsoft per quest'anno in una dichiarazione: "La nostra partnership con Microsoft va sempre più rafforzandosi e la nomina a organizzatore globale per il Forza Racing Championship 2018 è un'ulteriore prova della qualità del nostro team e dei servizi che forniamo". “Forza Motorsport 7 ha un seguito così appassionato e non vediamo l'ora di ospitare i migliori piloti della nostra Gfinity Esports Arena in ottobre", ha proseguito Upton.

"Il pluripremiato Forza Motorsport 7 è forse il gioco di corse più bello, autentico e completo realizzato da Turn 10 Studios, con oltre 700 auto e uno spettacolo a 60 fps sulle console della famiglia Xbox e 4K nativo su Xbox One X".

La stagione regolare del Forza Racing Championship inizierà il 2 aprile e culminerà con il Forza Racing World Championship 2018 alla Gfinity Esports Arena in ottobre. I 24 migliori giocatori di tutto il mondo si contenderanno non solo il titolo di campione ma anche un ricco montepremi da 100.000 dollari.