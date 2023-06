Ghost Bike: un fantasma, una bici e tanta voglia di stupire su PC, console e Game Pass

Nella cornice mediatica dell'Annapurna Showcase che ha confermato l'arrivo di Stray su Xbox Series X|S, il team Messhof annuncia ufficialmente Ghost Bike, un'avventura da vivere su PC, console e Game Pass in sella a una bici e in compagnia di un fantasma.

Il protagonista di Ghost Bike è uno degli ultimi corrieri magici di Freehub City, la principale metropoli di un mondo fantasy da ripopolare salvando le anime perdute del Wheel World: una volta inforcata la bici, il nostro intrepido avventuriero deve fronteggiare gli altri spiriti in una serie di gare di velocità e abilità, il tutto per invogliare gli spettri a reincarnarsi e ridare vita (letteralmente!) alla città di Freehub.

Il prossimo progetto firmato da Messhof sarà perciò molto diverso dagli ultimi videogiochi realizzati dalla software house statunitense che ha dato forma alla serie di Nidhogg, eccezion fatta per la spiccata componente competitiva che caratterizza l'esperienza free roaming da vivere percorrendo le strade del Wheel World.

Il titolo, inoltre, trarrà spunto dalle mille sfumature della cosiddetta 'bike culture' per trasporne a schermo gli elementi più rappresentativi e autentici, il tutto condito da acrobazie spericolate e dal profondo desiderio di libertà e autonomia che caratterizza ogni patito delle due ruote. Il lancio di Ghost Bike è previsto nel 2024 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo dal day one su Xbox e PC Game Pass. Il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft accoglierà anche Cocoon in autunno, come confermato da Annapurna nel nuovo video mostrato durante lo Showcase del 29 giugno.