Ghost Giant annunciato per PlayStation VR, nuovo gioco dagli autori di Fe

Dopo il reveal di Twin Mirror, il nuovo progetto di Bandai Namco e Dontnod Entertainment, Sony Interactive Entertainment ha svelato il quarto annuncio per il countdown dell'E3 2018: stiamo parlando di Ghost Giant, nuova avventura in arrivo su PlayStation VR.

Realizzato dagli autori di Fe, Ghost Giant si presenta come una nuova avventura cartoonesca pensata per PlayStation VR, in cui il giocatore si trova immerso nel mondo di gioco con una visuale dall'alto. Come possiamo vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, avremo la possibilità di manipolare l'ambiente tramite i controlli di movimento, così da superare le varie sfide proposte nel corso del gioco.

Ricordiamo che per domani 10 giugno alle 17:00 è atteso l'ultimo appuntamento con il countdown di Sony Interactive Entertainment, occasione in cui verrà proposto l'approfondimento di un gioco molto atteso in arrivo su PlayStation VR.