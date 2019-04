Ghost Giant si mostra nel Trailer di Lancio: ora disponibile per Playstation VR!

Il Reveal Trailer di Ghost Giant si è mostrato per la prima volta al pubblico in occasione dell'E3 dello scorso anno, rivelando così il nuovo progetto videoludico degli Autori di Fe.

Il Titolo di Casa Zoink!, sfruttando le potenzialità della Realtà Virtuale, pone Giocatori e Giocatrici nei panni di un "Gigante Fantasma". In queste insolite vesti, ci ritroveremo ad instaurare un rapporto di fiducia sempre più solido con il piccolo Luis: nel corso della nostra avventura aiuteremo infatti il tenero personaggio a superare ostacoli più o meno grandi. Un rapporto d'amicizia inaspettato, che viene presentato ai Giocatori grazie alla pubblicazione di un Trailer di Lancio di Ghost Giant. Il breve filmato consente agli Utenti di dare un primo sguardo alle ambientazioni, all'estetica e ad alcune meccaniche di gameplay che caratterizzeranno il nuovo Gioco del Team Zoink!.

Ghost Giant ha finalmente realizzato il proprio esordio su Playstation VR ed è dunque attualmente disponibile sulla piattaforma di Casa Sony. Per maggiori informazioni su questo intrigante progetto per Playstation VR, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Ghost Giant. Al suo interno, il nostro Francesco Fossetti vi accompagna in un viaggio alla scoperta della nuova creatura videoludica di Casa Zoink!