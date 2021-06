Ghost n Goblins Resurrection: l'avventura di Artù è disponibile su PC, PlayStation e Xbox

A conferma delle anticipazioni del Microsoft Store sull'uscita multipiattaforma di uscita multipiattaforma di Ghost n Goblins Resurrection, i rappresentanti di Capcom pubblicano un video per celebrare l'arrivo della nuova avventura del cavaliere Artù su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.

La riedizione dell'iconica avventura di Artù vanta il supporto alla co-op locale per la prima volta in assoluto nella storia della serie, oltre a diverse altre migliorie e aggiunte. Una di queste innovazioni riguarda la possibilità di scegliere tre personaggi di supporto, ciascuno in grado di sbloccare soluzioni inedite di gameplay: con il Mago Usbergo, infatti, si acquisisce un bonus alla difesa, con Ser Bracco si ottiene un beneficio nel trasporto e con Nonno Ponte si riceve un bonus, appunto, per i ponti.

Disponibile dal 25 febbraio su Nintendo Switch, Ghost n Goblins Resurrection è perciò disponibile da oggi, martedì 1 giugno, in multipiattaforma su Steam e sugli store digitali delle console PlayStation e Xbox. Per saperne di più sul valoroso cavaliere dell'epopea anni '80 di Capcom, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere la recensione di Ghost n Goblins Resurrection che trovate su queste pagine, con tutte le analisi e le riflessioni di Stefano Calzati sull'esperienza ludica, narrativa e contenutistica di quest'opera.