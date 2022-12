Ghost of a Tale 2 su Unreal Engine 5: l'avventura del topo coraggioso dice addio a Unity

Lo sviluppatore indipendente SeithCG mostra sui social la prima immagine di Ghost of a Tale 2 che conferma l'abbandono di Unity: il prossimo capitolo dell'action adventure del topo coraggioso girerà su Unreal Engine 5.

Il designer che ha dato forma alla dimensione fantasy esplorata dal topo menestrello Tilo nel precedente capitolo di Ghost of a Tale spiega infatti di aver deciso di accantonare Unity per servirsi, appunto, degli strumenti creativi di Unreal Engine 5.

È lo stesso SeithCG a confermarlo spiegando su Twitter che "lavoro con UE5 da circa 8 mesi. Ho dovuto reimparare (e ricostruire) praticamente tutto, ma sono abbastanza soddisfatto del motore grafico".

Il papà di Ghost of a Tale mostra quindi i frutti del suo lavoro con un'immagine che, presumibilmente, dovrebbe rappresentare il tenore grafico e artistico del sequel dell'avventura con protagonista il coraggioso topo Tilo. Sempre sui social, SeithCG aggiunge che "sento ancora la mancanza della community di Unity e della qualità della documentazione accessibile agli sviluppatori, ma ne è valsa la pena passare a Unreal Engine 5".

In attesa di ricevere dei nuovi aggiornamenti sullo sviluppo di Ghost of a Tale 2 su Unreal Engine 5, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Ghost of a Tale.