Ghost of a Tale arriverà su Playstation 4 e Xbox One a febbraio

Lo studio indipendente SeithCG ha deciso di rinviare l'uscita delle versioni Xbox One e Playstation 4 di Ghost of a Tale: il gioco di ruolo che racconta la storia del topolino menestrello Tilo arriverà su console nel mese di febbraio.

La motivazione dietro questa scelta è di natura prettamente commerciale: secondo gli sviluppatori, gli ultimi mesi dell'anno sono troppo affollati e dunque uscire in questo periodo avrebbe penalizzato il gioco: "Dopo averne discusso con il nostro distributore abbiamo capito che pubblicare l'edizione Xbox One nel bel mezzo delle festività non è una buona idea, non vogliamo che il gioco passi inosservato. Allo stesso tempo, abbiamo appreso che la versione PS4 sarà pronta verso l'inizio del nuovo anno, con potenziale lancio a febbraio. Quindi la decisione è stata abbastanza ovvia: lanceremo Ghost of a Tale simultaneamente su Xbox One e Playstation 4 a febbraio. In questo modo avremo più possibilità di essere notati dai siti specializzati, è ciò di cui il gioco ha bisogno". Siete d'accordo con gli sviluppatori?

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Ghost of a Tale è disponibile su PC dallo scorso marzo. Se non avete familiarità con il titolo e volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione.